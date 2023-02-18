Пригожин заявил Макрону, что ЧВК "Вагнер" не имеет отношения к армии РФ

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что частная военная компания «Вагнер» не имеет никакого отношения к российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
Комментируя слова французского лидера о том, что ЧВК «Вагнер» якобы официально вошла в состав Вооруженных сил РФ, Пригожин заявил, что Макрон живет в мире иллюзий и имеет крайне мало информации о том, что происходит в Африке и в Москве.
«ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе», — цитирует пресс-служба Пригожина его ответ на запрос журналистов.
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