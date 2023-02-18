Пригожин заявил Макрону, что ЧВК "Вагнер" не имеет отношения к армии РФ

«ЧВК «Вагнер» — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру. Как бы вам и вашим американским друзьям ни хотелось, чтобы было иначе», — цитирует пресс-служба Пригожина его ответ на запрос журналистов.