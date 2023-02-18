Мобилизация: последние новости на сегодня 18 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 18 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Приставы приостановили 3,8 тыс. производств в отношении мобилизованных москвичей

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Московские судебные приставы приостановили почти 4 тыс. исполнительных производств в отношении мобилизованных жителей столицы за прошлый год. Такие данные предоставил главный судебный пристав Москвы Николай Коновалов, передает ТАСС.

Он уточнил, что по итогам рассмотрения обращений добровольцев и мобилизованных граждан в прошлом году было приостановлено свыше 3,8 тыс. исполнительных производств.

Двое командующих военными округами стали генерал-полковникам

Командующий Восточным военным округом (ВВО) Рустам Мурадов и командующий Западным военным округом (ЗВО) Евгений Никифоров получили звание генерал-полковника. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на опубликованный указ главы государства.

Уточняется, что воинские звания генерал-полковника были присвоены Макаревичу Олегу Леонтьевичу, Мурадову Рустаму Усмановичу, Никифорову Евгению Валерьевичу и Романчуку Александру Владимировичу.

Путин подписал закон о поддержке супругов военных, погибших в ходе боевых действий

Супруги военнослужащих, которые погибли в ходе боев на Украине, могут претендовать на получение мер социальной поддержки вне зависимости от состава семьи. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Нововведения коснулись закона «О ветеранах». В соответствии с указом президента супруги погибших на Украине российских военнослужащих, не вступившие в новый брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки. При этом состав семьи, в которой они живут после смерти супруга, не будет играть роли.