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1 час назад

Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16

ТАССиещё 2

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (представительница Демократической партии) высказалась в субботу за передачу Украине истребителей-бомбардировщиков F-16.

Пелоси выступила за передачу Украине истребителей F-16
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Пелоси отметила, что в течение 2022 года американские законодатели последовательно работали над выполнением запросов Украины о предоставлении военной поддержки. "Сейчас мы хотим [добиться передачи] F-16. Я полностью это поддерживаю и надеюсь, что это будет реализовано", - указала политик, которая по итогам промежуточных выборов в Конгресс США уступила пост спикера нижней палаты республиканцу Кевину Маккарти.

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"Конечно, мы хотим поставить эти самолеты, мы хотим [передать] боевую авиацию. Решение еще не принято, но этому [вопросу] отдается первостепенное значение", - подчеркнула Пелоси.

Конгрессвумен высказалась также в пользу того, чтобы начать обучение украинских летчиков использованию F-16 "уже сейчас, потому что это займет некоторое время".

В 17 февраля газета Politico сообщила, что группа из пяти конгрессменов, в которую вошли как демократы, так и республиканцы, направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине F-16.

Байден 31 января заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине истребители F-16. Позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в Великобритании морских пехотинцев и пилотов истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Однако позднее представитель Сунака уточнил, что правительство не принимало решения о передаче истребителей Украине и вопрос будет рассмотрен с разных сторон. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны республики Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия Западом украинским вооруженным силам как растущую вовлеченность западных стран в конфликт на Украине.

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