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18 минут назад

В России сменился командующий Центрального военного округа

Lenta.ru

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально стал командующим Центрального военного округа (ЦВО). О смене главы ЦВО сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В России сменился командующий Центрального военного округа
Фото: соцсетисоцсети

Согласно приводимым данным из ЕГРЮЛ, Мордвичев занял место генерал-полковника Александра Лапина.

РБК отмечает, что о назначении Мордвичева сообщал еще в январе депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее Мордвичев командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

29 октября телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщил об отстранении от должности генерал-полковника Александра Лапина. Журналисты напомнили, что генерал неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова, в частности — за оставление населенного пункта Красный Лиман.

Армия,Андрей Мордвичев,Александр Лапин,Дмитрий Саблин,Рамзан Кадыров,Госдума,
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