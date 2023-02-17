В России сменился командующий Центрального военного округа

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев официально стал командующим Центрального военного округа (ЦВО). О смене главы ЦВО сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

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Согласно приводимым данным из ЕГРЮЛ, Мордвичев занял место генерал-полковника Александра Лапина.

РБК отмечает, что о назначении Мордвичева сообщал еще в январе депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Ранее Мордвичев командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.