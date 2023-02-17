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55 минут назад

СМИ: генерал Мордвичев официально сменил Лапина на посту командующего ЦВО

Мария Иванова

Новым командующим Центральным военным округом РФ официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

СМИ: Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мордвичев сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина. Ранее Мордвичев был командующим 8-й армией и возглавлял подразделения в боях за Мариуполь.

10 января СМИ сообщили, что Лапина назначили на должность руководителя главного штаба Сухопутных войск - первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ.

Лапин командовал войсками ЦВО с ноября 2017 года. Некоторое время он руководил российскими войсками в Сирии, а во время спецоперации на Украине Лапин возглавил группировку войск «Центр». Он удостоен звания Героя России.

В конце октября 2022-го СМИ написали об отстранении Лапина от командования группировкой «Центр», во время спецоперации генерала критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин.

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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в середине января сообщил о назначении Мордвичева главой ЦВО. Депутат назвал генерала «смелым человеком, раненым при освобождении Мариуполя». Он подчеркивал, что сейчас генерал находится на передовой вместе со своими бойцами.

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