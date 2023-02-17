Опубликованы кадры уничтожения танка ВСУ двумя "Ланцетами"

Первый дрон-камикадзе ударил танк в борт, после чего тот загорелся. Члены экипажа принялись тушить пламя, но в этот момент подоспел второй барражирующий боеприпас. Он поразил танк точно в башню, после чего пожар начался уже внутри машины.