В Японском море фрегат ТОФ потопил корабль "врага"

По сценарию тренировки, экипаж российского корабля получил информацию о том, что вражеское судно-нарушитель взяло курс на один из пунктов базирования главной базы ТОФ. В радиотехнической боевой части "Маршала Шапошникова" смогли обнаружить условного противника, и фрегат на полном ходу отправился в район его нахождения. В роли "вражеского" корабля выступил корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов".