В Японском море фрегат ТОФ потопил корабль "врага"

Экипаж фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" провел учения в Японском море и "уничтожил" судно условного противника.
По сценарию тренировки, экипаж российского корабля получил информацию о том, что вражеское судно-нарушитель взяло курс на один из пунктов базирования главной базы ТОФ. В радиотехнической боевой части "Маршала Шапошникова" смогли обнаружить условного противника, и фрегат на полном ходу отправился в район его нахождения. В роли "вражеского" корабля выступил корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов".
"Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части оперативно отреагировали на изменение обстановки и нанесли условному противнику огневой удар из артиллерийских установок АК-630М и АУ АК-190. После серии прямых попаданий корабль условного противника был уничтожен", - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Илья Колесников.
Командование оценило действия экипажа в ходе учений на "отлично".
Напомним, ранее расчеты ПЗРК большого десантного корабля "Адмирал Невельской" в ходе учений сбили "вражеский" беспилотник близ Курильских островов.