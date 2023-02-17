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48 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 17 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 17 февраля 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кузнецова расскажет, какая помощь оказывается семьям военнослужащих

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Российские семьи мобилизованных в рамках СВО могут рассчитывать на различные меры поддержки, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о единовременных выплатах беременной супруге военнослужащего, повышении социального пособия, льготах при записи в дошкольное учреждение, кредитных каникулах. Также установлены специальные условия и для членов семей мобилизованных. Если родитель отправился на фронт, то другого с ребенком до 14 лет нельзя привлекать без его согласия к сверхурочной работе, командировкам.

17 февраля вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова расскажет, что может попасть в программу по реабилитации детей, которые находились в зоне боев; куда предложено включить медицинскую помощь, психологическую поддержку; какие нормы могут быть приняты для защиты прав выпускников детских домов. Будут затронуты и другие вопросы.

Доклад рабочей группы по вопросам СВО направили президенту. Что о нем известно

Президенту России направлен доклад от рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака.

В документе предлагается сократить срок признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев, создать центры комплексной реабилитации во всех субъектах РФ, решить вопрос о пенсионном обеспечении участников специальной военной операции. Участники рабочей группы посетили ЛНР и ДНР, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Туву.

Депутаты провели встречи с семьями мобилизованных, врачами, руководителями предприятий и финансовых учреждений, с представителями страховых компаний.

Рабочая группа была организована по распоряжению главы государства. В нее входят депутаты и сенаторы, представители Министерства обороны РФ, представители общественных организаций, военные корреспонденты.

Первый российский вуз освободил от платы за обучение детей мобилизованных

Студентов Российского государственного социального университета (РГСУ) освободил от платы за обучение и проживание в общежитии, сообщает ТАСС со ссылкой на учебное заведение.

Речь идет о молодых людях из внебюджетного набора РГСУ, чьи родители были мобилизованы и отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Таким образом, данный вуз стал первым университетом в России, предоставившим такую меру поддержки. Она будет действовать до тех пор, пока не закончится период мобилизации родителей учащихся. От платы освобождаются студенты очного, очно-заочного и заочного отделений.

Армия,Анна Кузнецова,Андрей Турчак,Минобороны России,Совет Федерации,Госдума,
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