В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

В США рассказали о роли дронов-камикадзе в будущем

Lenta.ru

Соединенные Штаты рассмотрят возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер рассказал в беседе с газетой Nikkei.

В США рассказали о роли дронов-камикадзе в будущем
Фото: Ministerul Apărării NaţionaleMinisterul Apărării Naţionale

Он выразил надежду на то, что дронами оснастят корабли Военно-морских сил США, дислоцированные в регионе. По его словам, в будущем барражирующие боеприпасы будут играть серьезную роль. Также Бергер предположил, что данное оружие может быть развернуто против китайских военных кораблей в случае обострения тайваньского кризиса.

Генерал отметил, что дроны-камикадзе в сочетании с противокорабельными ракетами способны помочь заблокировать потенциальному противнику доступ к стратегически важным точкам.

Ранее в феврале руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК имени Карцева Виталий Долгов сообщил, что первую партию дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции.

В том же месяце газета South China Morning Post писала, что Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты с дальностью до 1200 километров.

Армия,Дэвид Бергер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий