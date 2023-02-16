В США рассказали о роли дронов-камикадзе в будущем

Соединенные Штаты рассмотрят возможность более широкого применения барражирующих боеприпасов и дронов-камикадзе в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом командующий Корпусом морской пехоты США генерал Дэвид Бергер рассказал в беседе с газетой Nikkei.

Фото: Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Apărării Naţionale

Он выразил надежду на то, что дронами оснастят корабли Военно-морских сил США, дислоцированные в регионе. По его словам, в будущем барражирующие боеприпасы будут играть серьезную роль. Также Бергер предположил, что данное оружие может быть развернуто против китайских военных кораблей в случае обострения тайваньского кризиса.

Генерал отметил, что дроны-камикадзе в сочетании с противокорабельными ракетами способны помочь заблокировать потенциальному противнику доступ к стратегически важным точкам.

Ранее в феврале руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК имени Карцева Виталий Долгов сообщил, что первую партию дронов-камикадзе РУД-250 отправили на испытания в зону проведения специальной военной операции.