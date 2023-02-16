В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
9 минут назад

Замгенсека НАТО считает, что конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится

ТАССиещё 1

Конфликт на Украине в предстоящие месяцы расширится и будет очень интенсивным. Такое мнение высказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в опубликованном в четверг интервью агентству Agerpres.

В НАТО спрогнозировали расширение конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы видим, что РФ уже начинает это наступление, которое мы предвидим, еще не очень массированное, но очевидным образом оно готовится, - сказал он. - И украинская сторона готовит контрнаступление, в этом нет секрета, но очевидно, что в этот период, в эти месяцы и после топкого сезона, когда условия будут лучше для масштабного столкновения, этот конфликт, как ожидается, расширится".

Видео дня

"Мы все понимаем, что предстоящий период будет очень интенсивным, будет потребляться очень много боеприпасов, и думаю, что параллельно с необходимостью мобилизовать как можно быстрее технику, в том числе тяжелую, типа тяжелых танков, которые нужны Украине, мы должны быть уверены, что имеются и боеприпасы, - подчеркнул Джоанэ. - <...> Мы должны работать и с промышленностью, чтобы производить больше, производить в достаточных количествах и для Украины, и для наших собственных потребностей".

Заместитель генсека НАТО сообщил, что после 2014 года Украина запросила альянс подготовить вооруженные силы "по логике НАТО".

"Министр обороны Канады [Анита Ананд] cказала нам на сегодняшней встрече [встреча министров обороны НАТО в Брюсселе 14-15 февраля - прим. ТАСС], что с 2014 года Канада подготовила 35 тыс. украинских военных".

"Хочу приветствовать тот факт, что Франция и другие союзники вместе со страной-хозяйкой Румынией очень серьезно готовятся с целью создать условия, чтобы эта боевая группа [НАТО в Румынии] при необходимости была доведена до уровня бригады", - сказал Джоанэ.

"Это будет проверено в ходе учений, которые мы проведем в Румынии этой весной", - отметил он.

"До Вильнюса [саммита НАТО в литовской столице в июле 2023 года - прим. ТАСС] мы будем уверены, что весь восточный фланг будет подготовлен до уровня бригады, и увидим в последующий период все элементы, которые для этого нужны", - добавил заместитель генсека альянса.

Комментируя недавние инциденты с появившимися в воздушном пространстве США неопознанными объектами, Джоанэ сказал: "Мы работаем на уровне НАТО, и Верховное союзное командование осуществляет военное планирование для [создания] интегрированной противоракетной системы обороны на уровне НАТО для многих высот".

Армия,Анита Ананд,Мирча Джоанэ,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители