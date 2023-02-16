В НАТО спрогнозировали расширение конфликта на Украине

"Хочу приветствовать тот факт, что Франция и другие союзники вместе со страной-хозяйкой Румынией очень серьезно готовятся с целью создать условия, чтобы эта боевая группа [НАТО в Румынии] при необходимости была доведена до уровня бригады", - сказал Джоанэ.



"Это будет проверено в ходе учений, которые мы проведем в Румынии этой весной", - отметил он.



"До Вильнюса [саммита НАТО в литовской столице в июле 2023 года - прим. ТАСС] мы будем уверены, что весь восточный фланг будет подготовлен до уровня бригады, и увидим в последующий период все элементы, которые для этого нужны", - добавил заместитель генсека альянса.