Мобилизация: последние новости на сегодня 16 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 16 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Курганской области мобилизованным жителям заморозили долги на время прохождения службы

Видео дня

Жителям Курганской области, призванным на фронт в рамках частичной мобилизации, заморозили долги на время участия в боевых действиях на сумму 110 млн рублей в 2022 году. Всего мера коснулась 800 военнослужащих. Об этом рассказала главный судебный пристав региона Ирина Уварова на коллегии по итогам работы ведомства за 2022 год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФССП по области.

Она рассказала, что частичная мобилизация и обязанность сохранить права участвующих в боях на Украине граждан указали на необходимость внести изменения в закон об исполнительном производстве. Теперь мобилизованные граждане и их родственники в праве обратиться в службу судебных приставов с требованием заморозить долги на время участия в военном конфликте.

«Всего в 2022 году было удовлетворено более 800 таких заявлений на сумму свыше 110 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

В Рязанской области меры поддержки для мобилизованных распространят на всех участников СВО

Принятые в Рязанской области меры поддержки для граждан, призванных на фронт в рамках частичной мобилизации, распространят на всех военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Мера также коснется их семей. Об этом рассказал губернатор региона Павел Малков, передает ТАСС со ссылкой на его Telegram-канал.

Он уточнил, что инициативу уже приняли на заседании правительства. Меры поддержки, которые действовали только в отношении мобилизованных граждан, теперь распространяются на всех участников боевых действий и их родственников.

Глава ФНС считает поддержку мобилизованных приоритетом

Поддержка мобилизованных граждан сейчас наиболее приоритетна для Федеральной налоговой службы (ФНС). Такое заявление сделал глава органа исполнительной власти Даниил Егоров, пишет ТАСС со ссылкой на его доклад президент России Владимиру Путину.

Отмечается, что служба собирает данные о мобилизованных гражданах, чтобы позже предоставить им нужные услуги и льготы.