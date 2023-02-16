Командир танка ВС России рассказал об атаках на запорожском направлении

Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно атакует позиции украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа боевой машины.

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По его словам, каждый день проходит до четырех боевых выездов. «Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки», — объяснил он очередную предстоящую атаку.

Ранее командир одного из танков Первой Славянской бригады с позывным Гарик рассказал, что обстановка под Авдеевкой напряженная, российские танкисты отбивают атаки и готовятся к дуэлям с танками НАТО, которые скоро получит Украина. «Будем готовиться. Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы», — сказал танкист, указав, что сейчас экипажи российских машин отбивают атаки противника и сами переходят в контрнаступление.