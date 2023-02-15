Молдавия не получила запрошенные у Запада системы ПВО

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Запад не предоставил стране запрошенные ранее системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом она сообщила в интервью румынскому телеканалу TVR-1, передает ТАСС.

По ее словам, Молдавии удалось заручиться поддержкой оборонного сектора. В то же время властям не удалось получить такую же поддержку по противовоздушной обороне, признала Санду.

«Мы понимаем, что Украина больше нуждается в таких системах», — отметила президент Молдавии.

О том, что Кишинев запросил системы ПВО у союзников, стало известно в январе.

Ранее, 14 февраля, Молдавия закрыла воздушное пространство, все запланированные авиарейсы были отменены. Позже сообщалось, что причиной такого решения властей страны стал неопознанный летающий объект.