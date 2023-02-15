Трюдо пообещал перехватывать самолеты РФ у своих границ

Канада и США серьезно относятся к защите своей территориальной целостности, поэтому продолжат перехватывать самолеты РФ у своих северных границ. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.

По его словам, Россия на протяжении многих лет «посылает бомбардировщики к границам Канады и США в Арктике» с целью проверки реакции североамериканцев на защиту «суверенитета и целостности границ стран» в этом регионе.

«Есть NORAD, чтобы им ответить и продемонстрировать, что мы очень серьезно относимся к защите нашей территориальной целостности, и мы будем продолжать делать это», — отметил Трюдо.