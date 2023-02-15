Трюдо пообещал перехватывать самолеты РФ у своих границ

Канада и США серьезно относятся к защите своей территориальной целостности, поэтому продолжат перехватывать самолеты РФ у своих северных границ. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает ТАСС.
По его словам, Россия на протяжении многих лет «посылает бомбардировщики к границам Канады и США в Арктике» с целью проверки реакции североамериканцев на защиту «суверенитета и целостности границ стран» в этом регионе.
«Есть NORAD, чтобы им ответить и продемонстрировать, что мы очень серьезно относимся к защите нашей территориальной целостности, и мы будем продолжать делать это», — отметил Трюдо.
Ранее сообщалось, что NORAD перехватило четыре российских самолеты у Аляски. При этом указывалось, что они не входили в воздушные пространства Канады и США и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации. В Минобороны РФ позже заявили, что самолеты РФ выполняли плановый полет над акваторией Берингова моря.