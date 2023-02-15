Бахмут: последние новости на сегодня

Российские подразделения в ходе спецоперация на Украине постепенно продвигаются к Бахмуту (Артемовску), ведя тяжелые бои. Последние новости о ситуации в городе, который является одним из ключевых транспортных узлов, публикует «Рамблер».

Фото: ТАСС ТАСС

В ходе боевых действий под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар. В Минобороны России отмечали, что этот населенный пункт имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска». 10 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем российских военных.

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Последние данные о боях в районе Бахмута

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения освободили находящийся между Бахмутом и Соледаром населенный пункт Красная Гора и ведут боевые действия в районе Парасковиевки.

По его словам, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, пишет РИА Новости.

«Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», - пояснил он.

Сегодня появилась информация о том, что украинские власти начали вывозить архивы государственных учреждений из Бахмута. Издание «Страна» опубликовало видеозапись, снятую волонтером, на которой в фургон грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда. Пачки документов бросают из разбитого окна, а затем складывают в машину.

Пригожин назвал бои за город «мясорубкой»

При этом основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин предостерег в Telegram-канале от попыток преждевременно праздновать освобождение Артемовска, подчеркнув, что идут тяжелейшие бои и «никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет».

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать», - подчеркнул он.

В свою очередь Минобороны РФ сообщило о том, что, по данным на 15 февраля, в ходе наступления на Донецком направлении ВС России «за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США».

Украина готовится к сдаче Бахмута

Киевский власти запретили въезд в Бахмут добровольцев и волонтеров, что может означать подготовку к выводу войск, несмотря на утверждение украинских военных о том, что они сохраняют контроль над городом, отмечает The New York Times.

По информации издания, Бахмут, «похоже, уже окружен с трех сторон». «Украинские военные заявили, что в двух кварталах начались уличные бои, и что единственная оставшаяся дорога, которую украинские силы используют для доступа в город, находится под огнем российских сил», - говорится в статье.

Американские журналисты также констатировали, что решение закрыть доступ в Бахмут для волонтеров свидетельствует о том, что «украинские военные не могут обеспечить охрану даже тех районов, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными».

При этом Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на то, что власти Украины пытаются использовать оборону Бахмута для максимального ослабления российских сил и создания условий для контрнаступления.

«Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы надеяться на расширение наступления таким образом, чтобы Украина была вынуждена поспешно построить оборонительные позиции в менее благоприятной местности», - подчеркивают американские аналитики.

Назван следующий рубеж в спецоперации на Украине

Контроль над Бахмутом позволит российским военнослужащим начать наступление в направлении Славянска и Краматорска. Об этом URA.RU заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.

По его словам, пока сложно прогнозировать, будет ли взят Бахмут на этой неделе. «Киевский режим продолжает кидать в «бахмутскую мясорубку» новые формирования, стремясь любой ценой замедлить продвижение отрядов ЧВК «Вагнер» и подразделений ВС РФ на этом направлении. Но, судя по обстановке и динамике боев, контроль над Бахмутом может быть потерян уже в ближайшее время», - заметил он.