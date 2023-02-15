Бахмут: последние новости на сегодня

Российские подразделения в ходе спецоперация на Украине постепенно продвигаются к Бахмуту (Артемовску), ведя тяжелые бои. Последние новости о ситуации в городе, который является одним из ключевых транспортных узлов, публикует «Рамблер».
В ходе боевых действий под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар. В Минобороны России отмечали, что этот населенный пункт имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска». 10 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем российских военных.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения освободили находящийся между Бахмутом и Соледаром населенный пункт Красная Гора и ведут боевые действия в районе Парасковиевки.
По его словам, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, пишет РИА Новости.
«Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения. Там сейчас уже идут ожесточенные бои», - пояснил он.
Сегодня появилась информация о том, что украинские власти начали вывозить архивы государственных учреждений из Бахмута. Издание «Страна» опубликовало видеозапись, снятую волонтером, на которой в фургон грузят документы из городского управления образования и пенсионного фонда. Пачки документов бросают из разбитого окна, а затем складывают в машину.
При этом основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин предостерег в Telegram-канале от попыток преждевременно праздновать освобождение Артемовска, подчеркнув, что идут тяжелейшие бои и «никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет».
«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка. Чтобы мясорубка исправно работала невозможно вдруг взять и начать праздник праздновать», - подчеркнул он.
В свою очередь Минобороны РФ сообщило о том, что, по данным на 15 февраля, в ходе наступления на Донецком направлении ВС России «за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и артиллерийская система М777 производства США».
Киевский власти запретили въезд в Бахмут добровольцев и волонтеров, что может означать подготовку к выводу войск, несмотря на утверждение украинских военных о том, что они сохраняют контроль над городом, отмечает The New York Times.
По информации издания, Бахмут, «похоже, уже окружен с трех сторон». «Украинские военные заявили, что в двух кварталах начались уличные бои, и что единственная оставшаяся дорога, которую украинские силы используют для доступа в город, находится под огнем российских сил», - говорится в статье.
Американские журналисты также констатировали, что решение закрыть доступ в Бахмут для волонтеров свидетельствует о том, что «украинские военные не могут обеспечить охрану даже тех районов, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными».
При этом Институт изучения войны (ISW) обратил внимание на то, что власти Украины пытаются использовать оборону Бахмута для максимального ослабления российских сил и создания условий для контрнаступления.
«Если бы российские войска взяли Бахмут без значительного сопротивления, они могли бы надеяться на расширение наступления таким образом, чтобы Украина была вынуждена поспешно построить оборонительные позиции в менее благоприятной местности», - подчеркивают американские аналитики.
Контроль над Бахмутом позволит российским военнослужащим начать наступление в направлении Славянска и Краматорска. Об этом URA.RU заявил командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков.
По его словам, пока сложно прогнозировать, будет ли взят Бахмут на этой неделе. «Киевский режим продолжает кидать в «бахмутскую мясорубку» новые формирования, стремясь любой ценой замедлить продвижение отрядов ЧВК «Вагнер» и подразделений ВС РФ на этом направлении. Но, судя по обстановке и динамике боев, контроль над Бахмутом может быть потерян уже в ближайшее время», - заметил он.
При этом Фомченков уверен, что после оперативного окружения бахмутского гарнизона и установления контроля над городом, под угрозой окажутся позиции ВСУ в районе Северска, а также откроется путь на Краматорск и Славянск.