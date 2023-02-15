В России рассказали о возможностях тактического ядерного оружия

«И не забываем про психологический фактор — если враг знает, что по нему может прилететь заряд ТЯО. Если оперативный тактический ракетный комплекс может уничтожить по 350 человек и 40 единиц техники всего лишь двумя ракетами, то представьте, на что способно ТЯО», — сказал Суконкин.