Мобилизация: последние новости на сегодня 15 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Минобороны ответили депутату на вопрос об отмене указа о мобилизации

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Указ о частичной мобилизации в России не был отменен, чтобы сохранить социальные гарантии мобилизованных россиян, сообщил в Telegram депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук.

Он опубликовал ответ от Министерства обороны России на свой запрос военному ведомству. Если приказ будет признан утратившим силу до окончания проведения специальной военной операции, граждане, призванные по мобилизации, и члены их семей буду лишены дополнительных специальных гарантий и компенсаций, предусмотренных кабмином РФ и высшими должностными лицами регионов.

При этом статус мобилизованных и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих на воинской службе по контракту, говорится в документе.

Также отмечается, что мероприятия по частичной мобилизации были завершены 28 октября 2022 года. Выполнение остальных мероприятий, предусмотренных указом главы государства от 21 сентября 2022 года №647, продолжается.

Мобилизованного посчитали дезертиром и лишили выплат

Частичная мобилизация закончилась, а с выплатами мобилизованным до сих пор случаются проблемы, сообщает издание «Секрет».

Кто-то сталкивается с опечатками в документах, кто-то с долгими бюрократическими процедурами. Так, супруга одного из мобилизованных в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии не получает средства, потому что её муж якобы является дезертиром. На самом деле он выполняет боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Главу семейства мобилизовали в октябре прошлого года, после чего отправили в ДНР. Когда мать детей не получила выплаты за декабрь и январь, она обратилась в местный военкомат, где ей сообщили, что её муж — дезертир, поэтому выплат нет. На самом деле жена знала, что её муж находится на фронте. У неё есть справка из Минобороны и его фотография.

Было решено обратиться в прокуратуру, чтобы восстановить справедливость. В настоящее время на руках женщины маленький ребёнок.

Как сообщил советник администрации главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов, необходимо обращаться в военную комендатуру уфимского гарнизона.

Из Уфы мобилизованные после отпуска снова отправились в зону СВО

13 февраля после кратковременного отпуска из Уфы в зону специальной военной операции отправилась очередная группа мобилизованных, сообщает «Общественная электронная газета».

Они поехали на фронт на автобусах «Башавтотранса», согласно поручению губернатора Радия Хабирова. Перед этим к военнослужащим обратился советник руководителя региона Алик Камалетдинов, пожелав бойцам достойно нести боевое дежурство, поддерживать друг друга и оставаться отважными воинами.

Как сообщил военнослужащий с позывным «Шабал», во время отпуска он навестил родственников, друзей и соседей. По его словам, жене, которая воспитывает маленького ребенка, всегда предлагали помощь, ее просьбы без внимания не остаются.