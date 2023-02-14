Стало известно, когда Польша поставит Украине танки Leopard

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что военная помощь в виде танков Leopard поступит на Украину в марте 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», – заявил Блащак по итогам встречи стран НАТО по вопросу военной помощи Украине в Брюсселе.
Напомним, что власти Польши уже передали Киеву около 250 танков Т-72. Кроме того, Варшава объявила о готовности послать ещё до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.
Ранее власти Норвегии объявили об отправке 8 танков Leopard 2 в качестве военной помощи Украине.