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12 минут назад

Стало известно, когда Польша поставит Украине танки Leopard

Елена Прошина

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что военная помощь в виде танков Leopard поступит на Украину в марте 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стало известно, когда Польша поставит Украине танки Leopard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта… такая помощь будет предоставлена», – заявил Блащак по итогам встречи стран НАТО по вопросу военной помощи Украине в Брюсселе.

Напомним, что власти Польши уже передали Киеву около 250 танков Т-72. Кроме того, Варшава объявила о готовности послать ещё до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Ранее власти Норвегии объявили об отправке 8 танков Leopard 2 в качестве военной помощи Украине.

Армия,Мариуш Блащак,НАТО,
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