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29 минут назад

Bloomberg узнал о плане НАТО на случай участия в нескольких конфликтах

Анастасия Гончарова

НАТО разрабатывает план на случай участия военного блока сразу в нескольких конфликтах, в том числе и за пределами зоны своей ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации издания, секретное руководство, которое должны подписать министры обороны стран Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе 14-15 февраля, содержит возможные планы действий на случай участия государств в «высокоинтенсивном» конфликте, исходя из обязательств взаимной обороны, а также в столкновениях вне зоны ответственности НАТО.

Также в документ должны войти требования к инвестициям стран-союзников в оборонную промышленность. Членам НАТО могут предложить перенаправить средства в наиболее важные секторы обороны, в том числе в бронетанковые войска, противовоздушную и противоракетную оборону.

Источник в НАТО также отметил, что речь на встрече может пойти и о росте инвестиций в цифровую модернизацию стран. По словам высокопоставленного собеседника агентства, после утверждения руководство командование альянса разработает подробные требования для каждого участника.

Армия,Видео,НАТО,
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