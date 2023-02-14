Bloomberg узнал о плане НАТО на случай участия в нескольких конфликтах

НАТО разрабатывает план на случай участия военного блока сразу в нескольких конфликтах, в том числе и за пределами зоны своей ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По информации издания, секретное руководство, которое должны подписать министры обороны стран Североатлантического альянса на встрече в Брюсселе 14-15 февраля, содержит возможные планы действий на случай участия государств в «высокоинтенсивном» конфликте, исходя из обязательств взаимной обороны, а также в столкновениях вне зоны ответственности НАТО.

Также в документ должны войти требования к инвестициям стран-союзников в оборонную промышленность. Членам НАТО могут предложить перенаправить средства в наиболее важные секторы обороны, в том числе в бронетанковые войска, противовоздушную и противоракетную оборону.