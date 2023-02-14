В России допустили запуск производства вооружения в Индии

Россия ведет переговоры с Индией о производстве там некоторых видов своего вооружения. Сейчас идут технические консультации по этому вопросу, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых машин пехоты «Бумеранг» и беспилотниках. Два года назад на выставке Aero India с крупнейшей в Индии и Азии компанией BEML были подписаны меморандумы о производстве этих орудий.

Ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов сообщил, что Россия намерена поделиться с Индией своими технологиями танка «Армата» с целью совместной разработки нового танка для индийской стороны.