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33 минуты назад

В России допустили запуск производства вооружения в Индии

Елена Прошина

Россия ведет переговоры с Индией о производстве там некоторых видов своего вооружения. Сейчас идут технические консультации по этому вопросу, рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Об этом пишет ТАСС.

В России допустили запуск производства вооружения в Индии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что речь идет о ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых машин пехоты «Бумеранг» и беспилотниках. Два года назад на выставке Aero India с крупнейшей в Индии и Азии компанией BEML были подписаны меморандумы о производстве этих орудий.

Ранее замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов сообщил, что Россия намерена поделиться с Индией своими технологиями танка «Армата» с целью совместной разработки нового танка для индийской стороны.

Он отметил, что Индия в ближайшее время намерена объявить международный тендер на производство боевого танка. Россия собирается помощь в этом дружественной стране.

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