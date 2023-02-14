Мобилизация: последние новости на сегодня 14 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Мобилизованные из Рязани и Александро-Невского попали в украинский плен

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Мобилизованные для боев на Украине из Рязани и Александро-Невского района попали в плен. Об этом пишет 62ИНФО со ссылкой на информацию по итогам встречи депутата Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрея Красова с родственниками мобилизованных россиян.

К депутату обратились с просьбой оказать содействие по освобождению граждан РФ. В плену Вооруженных сил Украины оказались муж жительницы Рязани и сын женщины из Александро-Невского района.

Красов заверил родственников, что Россия постоянно ведет переговоры с Украиной по поводу обмена пленными. Он пообещал приложить все усилия для их скорейшего возвращения домой.

Мобилизованным из Липецкой области помогли связаться с родными и обеспечили всем необходимым

Военнослужащим из Липецкой области отправили новую партию гуманитарного груза. Они получат все, что просили, передает портал LipetskMedia со ссылкой на сообщение губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он рассказал, что местные власти уделяют внимание каждому запросу военнослужащих и стараются решать все возникающие вопросы.

«Не прекращаем контролировать ситуацию с нашими мобилизованными, которых несвоевременно перевели в воинские части после расформирования 346-го полка. Сегодня в очередной раз подняли эту тему на еженедельном совещании», — также сообщил он.

Губернатор добавил, что недавно липецкая делегация проверила условия службы солдат из Липецкой области. Военнослужащие подтвердили, что им помогли связаться с родными и получить все необходимые вещи.

В Госдуме прокомментировали информацию о второй волне мобилизации в России

Посольство США своим заявлением о риске новой волны мобилизации в России хочет вызвать панику среди жителей РФ. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, передает «Вечерняя Москва».

Он заявил, что слухи о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствуют действительности».