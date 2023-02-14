Мобилизация: последние новости на сегодня 14 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 февраля 2023, в материале «Рамблера».
Мобилизованные для боев на Украине из Рязани и Александро-Невского района попали в плен. Об этом пишет 62ИНФО со ссылкой на информацию по итогам встречи депутата Государственной Думы РФ от Рязанской области Андрея Красова с родственниками мобилизованных россиян.
К депутату обратились с просьбой оказать содействие по освобождению граждан РФ. В плену Вооруженных сил Украины оказались муж жительницы Рязани и сын женщины из Александро-Невского района.
Красов заверил родственников, что Россия постоянно ведет переговоры с Украиной по поводу обмена пленными. Он пообещал приложить все усилия для их скорейшего возвращения домой.
Военнослужащим из Липецкой области отправили новую партию гуманитарного груза. Они получат все, что просили, передает портал LipetskMedia со ссылкой на сообщение губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.
Он рассказал, что местные власти уделяют внимание каждому запросу военнослужащих и стараются решать все возникающие вопросы.
«Не прекращаем контролировать ситуацию с нашими мобилизованными, которых несвоевременно перевели в воинские части после расформирования 346-го полка. Сегодня в очередной раз подняли эту тему на еженедельном совещании», — также сообщил он.
Губернатор добавил, что недавно липецкая делегация проверила условия службы солдат из Липецкой области. Военнослужащие подтвердили, что им помогли связаться с родными и получить все необходимые вещи.
Посольство США своим заявлением о риске новой волны мобилизации в России хочет вызвать панику среди жителей РФ. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, передает «Вечерняя Москва».
Он заявил, что слухи о подготовке в России новой волны мобилизации «не соответствуют действительности».
«Цель американского посольства — это, безусловно, породить некоторый страх», — отметил Швыткин, добавив, что в комитете не обсуждают повторную мобилизацию, так как в ней нет нужды.