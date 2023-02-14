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1 час назад

СМИ: В Вашингтоне решили вопрос о передаче самолетов Украине

Елена Прошина

Соединенные Штаты планируют рано или поздно предоставить Украине авиацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times.

СМИ: В Вашингтоне решили вопрос о передаче самолетов Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники из Вашингтона подтвердили намерение предоставить Киеву более совершенную авиацию по мере затягивания военного конфликта. Они также намерены разрешить передачу F-16 из других стран.

The Financial Times пишет, что вопрос о предоставлении Киеву истребителей будет поднят на очередной встрече глав Министерств оборон стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Источники также отметили, что приобретение истребителей более долгосрочная цель для Украины, в данный момент она больше нуждается в боеприпасах. Чиновники также рассказали, что представители западных стран в ходе встречи в Брюсселе намерены анонсировать дополнительные поставки средств противовоздушной обороны и боеприпасов в помощь Киеву.

Агентство напоминает, что Россия неоднократно направляла ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для армии Украины, станут законной целью для России.

Армия,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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