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51 минуту назад

Украина провела военные учения на границе с Белоруссией

Lenta.ru

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении контрдиверсионных тренировок с применением беспилотников в приграничных районах Ровненской области вблизи границы с Белоруссией. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

Украина провела военные учения на границе с Белоруссией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«СБУ провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровненской области. (…) Учения продолжались в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава сил обороны, военной и специальной техники, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Целью учений стало повышение уровня безопасности около белорусской границы. В тренировке приняли участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацгвардии, полиции, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, уточнили в ведомстве. По оценкам координационной группы, участники эффективно отработали алгоритм взаимодействия.

Ранее глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль заявил, что на границе Украины и Белоруссии будет усилена система безопасности. По его словам, это сделают с помощью инновационных тепловизионных видеокамер с радиусом действия в несколько километров. 9 февраля также сообщалось, что ВСУ заминировали все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией.

Армия,СВО,Виталий Коваль,СБУ,
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