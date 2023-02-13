Кадыров заявил об отравлении командира «Ахмата»

По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, как сообщил Кадыров, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху, и вовремя принял меры. Командир «Ахмата» и его адъютанты обработали руки и промыли носовую полость, уточнил глава Чечни.