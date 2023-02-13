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29 минут назад

Кадыров заявил об отравлении командира «Ахмата»

Lenta.ruиещё 6

Помощника главы Чеченской Республики, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров заявил об отравлении командира «Ахмата»
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.comKremlin Pool / Globallookpress.com

По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, как сообщил Кадыров, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху, и вовремя принял меры. Командир «Ахмата» и его адъютанты обработали руки и промыли носовую полость, уточнил глава Чечни.

Алаудинова и его адъютантов отправили в медсанбат, где врачи оказали им своевременную помощь. Один из медиков оказался профессиональным токсикологом, написал глава республики, подчеркнув, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.

Армия,Апти Алаудинов,Рамзан Кадыров,
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