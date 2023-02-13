В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
18 минут назад

Замглавы МИД Руденко: РФ незамедлительно ответит на появление в Японии гиперзвуковых ракет

Газета.Ruиещё 2

Заместитель главы Министерств иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что при возникновении любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных островах Японии гиперзвуковых ракет, Москва незамедлительно примет ответные меры в соответствии с оборонной доктриной страны. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

МИД: Россия ответит на появление в Японии гиперзвуковых ракет
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" около границ России, в том числе проводя испытания новых видов ракетных и обычных вооружений и совместные учения с США и другими странами, отметил он. По словам замглавы МИД, в связи с этим российская сторона неоднократна заявляла японцам решительные протесты по дипломатическим каналам.

"Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России", - сказал Руденко, отвечая на вопрос о том, как РФ оценивает планы Японии создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты.

4 февраля издание Sankei Shimbun сообщило, что Вашингтон запросил у Токио согласие на размещение на так называемой "первой островной цепи" разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. США обосновали свою просьбу желанием обеспечить в регионе равновесие сил с КНР. 10 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что размещение американских гиперзвуковых ракет в Японии будет означать для РФ "качественное изменение региональной ситуации в области безопасности".

Армия,Андрей Руденко,Мария Захарова,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители