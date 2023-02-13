МИД: Россия ответит на появление в Японии гиперзвуковых ракет

Заместитель главы Министерств иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что при возникновении любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных островах Японии гиперзвуковых ракет, Москва незамедлительно примет ответные меры в соответствии с оборонной доктриной страны. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В последнее время Япония резко активизировала модернизацию своего военного потенциала и наращивает "опасную деятельность" около границ России, в том числе проводя испытания новых видов ракетных и обычных вооружений и совместные учения с США и другими странами, отметил он. По словам замглавы МИД, в связи с этим российская сторона неоднократна заявляла японцам решительные протесты по дипломатическим каналам.

"Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России", - сказал Руденко, отвечая на вопрос о том, как РФ оценивает планы Японии создать дальнобойные гиперзвуковые ракеты.