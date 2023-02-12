Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке объяснил решение немецкого канцлера Олафа Шольца о передаче танков Киеву попыткой сохранить власть. Об этом он заявил The Daily Telegraph.

По словам эксперта, Шольц поменял свою позицию относительно отправки техники на Украину не только под влиянием западных союзников, но также из-за внутренних причин. Он отметил, что политик пытается конкурировать с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, продвигающей поставку танков.

«Шольц пытается противопоставить себя невероятно популярной главе МИДа», — считает Альберке.