В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину

Lenta.ruиещё 1

Директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований Уильям Альберке объяснил решение немецкого канцлера Олафа Шольца о передаче танков Киеву попыткой сохранить власть. Об этом он заявил The Daily Telegraph.

Объяснено решение Шольца о передаче танков на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам эксперта, Шольц поменял свою позицию относительно отправки техники на Украину не только под влиянием западных союзников, но также из-за внутренних причин. Он отметил, что политик пытается конкурировать с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, продвигающей поставку танков.

«Шольц пытается противопоставить себя невероятно популярной главе МИДа», — считает Альберке.

Ранее Германия одобрила передачу 178 танков Leopard 1 Киеву. Берлин намерен отправить гораздо больше военной техники из промышленных запасов, чем было объявлено ранее. Часть танков немецкие власти отправят летом, а основная часть будет передана только в следующем году.

Армия,Олаф Шольц,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители