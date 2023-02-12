Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал, что ресурсы Вашингтона и союзников, снабжающих Киев боеприпасами, исчерпаны.

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В первую очередь это касается американского высокоточного оружия, для производства которого нужно много времени. Макгрегор уточнил, что речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS.

«Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим», — раскрыл правду экс-советник.

Макгрегор отметил, что именно по этой причине в НАТО говорили о необходимости прекратить поставлять технику Киеву.

«Все в опасности, у нас ничего не осталось!», — заключил он.