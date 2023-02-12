Украина испытала дальний дрон-камикадзе

Появилось видео испытаний крупного барражирующего боеприпаса, созданного в Киевском авиационном университете.

Внешне аппарат напоминает иранский дрон-камикадзе Arash-2, а основой для него послужила, видимо, беспилотная мишень RZ-60, разработанная киевской фирмой "Рамзай" в 2019 году.

RZ-60 имеет длину 1,5 метра и оснащена поршневым двигателем с толкающим винтом. Запуск мишени выполняется с пневматической катапульты. В нашем случае использован твердотопливный ускоритель, позволяющий беспилотнику стартовать с короткой рампы.

Пусковая установка на видео размещена в кузове "Газели". Видно, что носовая часть БЛА увеличена - надо полагать, там размещены боевая часть и дополнительный топливный бак. Общая длина дрона превысила два метра.