Польша получила американские беспилотники MQ-9A Reaper

Как уточнил министр, полученные в лизинг дроны поступят на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе страны. Беспилотники MQ-9A Reaper могут летать на средних высотах в течение длительного времени.