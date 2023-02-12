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29 минут назад

Польша получила американские беспилотники MQ-9A Reaper

Lenta.ru

В Польшу доставили американские беспилотники MQ-9A Reaper, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

Польша получила американские беспилотники MQ-9A Reaper
Фото:  Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Как уточнил министр, полученные в лизинг дроны поступят на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе страны. Беспилотники MQ-9A Reaper могут летать на средних высотах в течение длительного времени.

О том, сколько техники получила Польша, не уточняется.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что в стране находятся 10 тысяч американских военнослужащих.

Армия,Мариуш Блащак,Анджей Дуда,
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