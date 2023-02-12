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17 минут назад

В НАТО выразили обеспокоенность из-за плачевного состояния британской армии

Елена Прошина

Соединенное Королевство не в состоянии принять руководство подразделениями VJTF (силы быстрого реагирования Североатлантического альянса) из-за плачевного состояния армии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

НАТО оказалась в опасности из-за Британии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что высокопоставленные представители НАТО выразили обеспокоенность из-за сложившейся в Великобритании ситуации.

По их данным, Лондон не сможет предоставить для сил быстрого реагирования необходимое количество военнослужащих. На фоне этого альянс обратился к Бундесверу с просьбой продолжить командование подразделениями VJTF.

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Источник уточнил, что в британской армии есть проблемы с боеприпасами и амуницией. Это связано с чрезмерными поставками вооружений Киеву. Кроме того, военнослужащие королевства вынуждены заниматься обучением украинских военных.

Военный аналитик Фрэнсис Тьюз признался, что «британская армия разбита». По его словам, в ее составе нет необходимого количества солдат и офицеров, чтобы направить их для выполнения миссии. Кроме того, отсутствуют ресурсы, программы обучения, необходимое оборудование.

Ранее в Великобритании в очередной раз отложили сроки ввода в строй новейшего авианосца. Это решение было обусловлено тем, что в конструкции корабля специалисты обнаружили критические ошибки.

Армия,НАТО,
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