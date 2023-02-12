Соединенное Королевство не в состоянии принять руководство подразделениями VJTF (силы быстрого реагирования Североатлантического альянса) из-за плачевного состояния армии. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Отмечается, что высокопоставленные представители НАТО выразили обеспокоенность из-за сложившейся в Великобритании ситуации.

По их данным, Лондон не сможет предоставить для сил быстрого реагирования необходимое количество военнослужащих. На фоне этого альянс обратился к Бундесверу с просьбой продолжить командование подразделениями VJTF.

Источник уточнил, что в британской армии есть проблемы с боеприпасами и амуницией. Это связано с чрезмерными поставками вооружений Киеву. Кроме того, военнослужащие королевства вынуждены заниматься обучением украинских военных.

Военный аналитик Фрэнсис Тьюз признался, что «британская армия разбита». По его словам, в ее составе нет необходимого количества солдат и офицеров, чтобы направить их для выполнения миссии. Кроме того, отсутствуют ресурсы, программы обучения, необходимое оборудование.