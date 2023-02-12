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38 минут назад

Спецоперация на Украине 12 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 12 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 12 февраля: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские военные получат оружие, способное ликвидировать технику НАТО

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Российская армия пополнилась новыми управляемыми снарядами и ракетами для боевых машин. Они поступили в танковые батальоны на Сватово-Кременном направлении. Подобными снарядами можно уничтожить танки Abrams и Leopard, которые Запад отправляет в помощь Украине. Об этом пишет газета «Известия» в своем Telegram-канале.

Один из российских военнослужащих в беседе с корреспондентом издания рассказал, что Вооруженные силы РФ знают все слабые места техники НАТО, а теперь обладают и оружием, которое значительно повышает шансы поразить ее.

«Системы такого рода обеспечивают увеличение дальности и точности огня, что повышает вероятность поражения цели», — отметил он.

В ФРГ начнут обучать украинских военных управлению Leopard 2

Украинские военнослужащие уже на следующей неделе приступят к тренировкам по управлению и обслуживанию танков Leopard 2, которые им поставляет Германия и союзники. Однако обучить солдат успеют лишь основам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Der Spiegel.

«Бундесвер на следующей неделе начнет подготовку украинских экипажей на танке Leopard 2», — отмечает журнал.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что группа украинских солдат уже прибыла в Германию из Польши. Они будут проходить обучение на полигоне неподалеку от города Мунстер, где уже проводят тренировки украинских солдат управлению БМП Marder.

Der Spiegel уточняет, что ФРГ планирует реализовать ускоренную программу обучения, чтобы украинские военнослужащие закрепили основы обслуживания Leopard 2 за шесть-восемь месяцев.

Стало известно о взятии позиций ВСУ у Кременной группировкой «Отважные»

Российские солдаты из группировки «Отважные» вытеснили бойцов Вооруженных сил Украины с позиций под Кременной. Об этом пишет «Русская весна».

Издание отмечает, что российские солдаты атаковали украинских военнослужащих и захватили их укрепленный пункт. Бойцы ВСУ были вынуждены отступить, некоторые из них бросили свое оружие. Украинская сторона в ходе сражения понесла потери.

Как пишет «Русская весна», штурмовая пехота группировок «Центр» и «Запад» продолжает наступать в направлении Лимана и Купянска. Украинские военнослужащие держат оборону, но постепенно отступают.

Армия,Борис Писториус,НАТО,
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