Турция может выйти из НАТО в случае принятия в альянс Швеции и Финляндии

Чепа пояснил, что согласно уставу альянса, скандинавские страны недопустимо принимать в организацию без одобрения Турции, которая ранее выставила ряд требований.

Они не выполняются и, предположительно, не будут выполняться, подчеркнул депутата. Кроме того, ситуацию ухудшило сожжение Корана в Стокгольме.

По его словам, США давно перестали соблюдать международные договора. Они живут по тем правилам, которые установили самостоятельно. Эти правила Штаты меняют и «крутят как [им] угодно».

Вместе с тем, уточнил Чепа, если решение о расширении альянса все же будет принято в обход Турции, то стране будет нанесено «серьезное оскорбление».

Оно может привести к тому, что Анкара примет решение о выходе из альянса, резюмировал парламентарий.