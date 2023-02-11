Турция может выйти из НАТО в случае принятия в альянс Швеции и Финляндии

Для Анкары будет оскорблением вступление в Североатлантический альянс без ее одобрения Швеции и Финляндии, рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Чепа пояснил, что согласно уставу альянса, скандинавские страны недопустимо принимать в организацию без одобрения Турции, которая ранее выставила ряд требований.
Они не выполняются и, предположительно, не будут выполняться, подчеркнул депутата. Кроме того, ситуацию ухудшило сожжение Корана в Стокгольме.
По его словам, США давно перестали соблюдать международные договора. Они живут по тем правилам, которые установили самостоятельно. Эти правила Штаты меняют и «крутят как [им] угодно».
Вместе с тем, уточнил Чепа, если решение о расширении альянса все же будет принято в обход Турции, то стране будет нанесено «серьезное оскорбление».
Оно может привести к тому, что Анкара примет решение о выходе из альянса, резюмировал парламентарий.
Напомним, что большая часть стран НАТО ратифицировала заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. Основным противником расширения организации является Турция. Она требует, чтобы северные страны прекратили поддержку организаций, которые Анкара объявила террористическими.