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4 минуты назад

Военнослужащим РФ в Сирии удалось спасли из-под завалов 47 человек

ТАССиещё 1

Российским военнослужащим, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии, начиная с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Военнослужащим РФ в Сирии удалось спасли из-под завалов 47 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама", - сказал Егоров.

По его данным, с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи.

Армия,Происшествия,Олег Егоров,
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