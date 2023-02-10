Военнослужащим РФ в Сирии удалось спасли из-под завалов 47 человек

Российским военнослужащим, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии, начиная с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.