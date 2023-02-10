Военнослужащим РФ в Сирии удалось спасли из-под завалов 47 человек

Российским военнослужащим, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии, начиная с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
"Российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама", - сказал Егоров.
По его данным, с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи.