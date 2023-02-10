В Минобороны назвали стоимость новой формы для участников СВО

Стоимость комплекта новой формы компании «Гардарика» для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), составит чуть более 10 тысяч рублей. Об этом РБК заявили в вещевой службе Минобороны.
При этом, по словам Минобороны, «Гардарика» будет заниматься лишь пошивом летних комплектов формы.
«Одной из привлеченных компаний является "Гардарика", которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией "Гардарика", составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.» — ответили в оборонном ведомстве на запрос РБК.