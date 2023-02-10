Раскрыта личность расстреливавшего российских пленных солдата ВСУ

Установлена личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей Макаренко. После того как его личность была раскрыта, он выложил в сеть видеообращение, в котором заявил, что военные якобы не были пленными. В Следственном комитете России начали расследование.

Фото: Twitter Twitter

Видео жестокой расправы над российскими военнопленными появилось в соцсетях 8 февраля. На записи украинские националисты задают вопросы трём мужчинам в российской военной форме. Пленные лежат на земле без оружия, заложив руки за головы. После того как один из них не отвечает на вопрос, боевик ВСУ практически в упор несколько раз стреляет ему в голову. Предположительно, были расстреляны трое пленных.

Видео дня

По информации СМИ, видео с жестоким убийством было снято в пригородах Артёмовска (Бахмута), где сейчас идут тяжёлые бои.

Позировали над телами убитых

Как выяснил RT, автор видеозаписи — Сергей Макаренко — кадровый военнослужащий ВСУ. Согласно открытым данным, ему 26 лет, он родом из села Красноборка Житомирской области.

Сам Макаренко подтвердил своё участие в расстреле российских военных, которые в тот момент были без оружия. При этом он утверждает, что они не были пленными. Макаренко заявил, что российские штурмовики во время боя вышли на позиции украинцев.

«Говорят, что пленных расстреляли... Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: «Мы сдаёмся», — утверждает Макаренко в ролике, который он разместил на своей странице в соцсетях. Боевик ВСУ также добавил, что гордится тем днём.

На странице Макаренко опубликовано и другое видео, в котором его товарищи под смех автора ролика позируют над телами убитых. Предположительно, запись была сделана сразу после расправы над пленными.

В Следственном комитете России заявили, что будут расследовать факт расстрела. «Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

В российском МИД заявили, что это военное преступление лежит в том числе на совести кураторов киевского режима.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева, которые создали этот нацистский режим, вырастили поколение украинцев, одержимых идеей ненависти и национального превосходства. Покрывая молчанием их преступления, они делают такие убийства возможными. Кровь россиян — на руках стран, поставляющих на Украину оружие и нацистскую идеологию, — заявили в ведомстве. — Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами».

Казнят и пытают пленных

Это не первое преступление украинских националистов в отношении российских военных. Причём о незаконных казнях и пытках становится известно в том числе после того, как боевики ВСУ и националистических батальонов сами публикуют видео в соцсетях.

В ноябре в сети появилась запись, на которой расстреливают не менее 11 безоружных российских военных. Предположительно, видео сняли в селе Макеевка в ЛНР. Судя по кадрам, солдаты попали в окружение в частном доме. Они выходят из него и ложатся на землю без оружия. Украинские военные — мужчины в форме с жёлтыми повязками — спрашивают, кто из пленных офицер, а затем на видео слышны выстрелы. На другом ролике, снятом с квадрокоптера, видны тела расстрелянных.

СК тогда возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В конце марта в сети появились записи с жестокими издевательствами над российскими военнослужащими, сделанные в Харьковской области. На кадрах украинские националисты ходят между пленными, у которых завязаны глаза и связаны за спиной руки, и требуют рассказать о местоположении войск. Не получив ответа, они стреляют безоружным людям по ногам. Без должной медицинской помощи такое ранение приводит к медленной смерти от потери крови.