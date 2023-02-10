Мобилизация: последние новости на сегодня 10 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 10 февраля 2023, в материале «Рамблера».
Министерство обороны показало полевой лагерь мобилизованных возле линии соприкосновения
Министерство РФ продемонстрировало полевой лагерь мобилизованных для боев на Украине неподалеку от линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
Издание пишет, что военнослужащие могут воспользоваться полевой кухней и баней. Резервисты при этом отмечают, что в их спальном помещении есть печка-буржуйка, которая работает почти круглые сутки.
Командир роты с позывным Воронеж рассказал, что ночью в лагере тепло, поэтому солдаты спят в нательном белье и почти не нуждаются в одеялах. Позже он уточнил, что мобилизованные ночуют в спальных мешках.
Дети мобилизованных из Коми отдохнут летом в здравницах на Черноморском побережье
Для детей военнослужащих, принимающих участие в сражениях на Украине, власти Республики Коми планируют организовать летний отдых в здравницах. Дети будут отдыхать в санаториях на Черноморском побережье, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы региона Владимира Уйбы на встрече с представителями семей военнослужащих.
В ходе своего выступления он отметил, что местные власти не делят мобилизованных, добровольцев или контрактников — им всем положены одинаковые меры поддержки. По его словам, Республика Коми лидирует по выплатам при уходе на фронт и при ранении. Семьям военнослужащих предоставляется бесплатное посещение детского сада и питание в школах.
Госдума проголосовала за учет срочной службы в армии при поступлении в вузы и техникумы
Абитуриентам будут начислять дополнительные баллы за службу в армии при поступлении в средние и высшие специальные учебные заведения. Такой законопроект приняла Государственная Дума в первом чтении, передает «Российская газета».
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что эта мера поможет создать благоприятные условия для солдат, которые после службы в армии захотели поступить в техникумы и вузы на льготных условиях. Он уверен, что срочная служба в армии будет дополнительным преимуществом при поступлении.
При этом законопроект предоставляет учебным заведениям возможность самостоятельно устанавливать порядок учета индивидуальных достижений. Как говорится в документе, вуз может начислить абитуриенту не менее двух баллов за одно достижение. Общая сумма достижений не может быть выше десяти баллов.
https://lenta.ru/news/2023/02/09/how_live/
https://tass.ru/obschestvo/17013679
https://rg.ru/2023/02/09/gosduma-progolosovala-za-uchet-srochnoj-sluzhby-v-armii-pri-postuplenii-v-vuzy-i-tehnikumy.html