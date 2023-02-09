WSJ узнала позицию Финляндии по передаче танков Киеву

Власти Финляндии не хотят поставлять танки Украине до вступления в НАТО
Финляндия планирует избежать поставок военной техники Украине до своего вступления в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс», – говорится в источнике.
При этом отмечается, что даже после присоединения к альянсу Финляндия смогла бы поставить Украине только «несколько» танков.
Напомним, что ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призывал страны Запада создать «мощное подразделение» для наращивания поставок военной техники Украине. По его словам, Финляндия обсуждала возможность создания такого подразделения, а также была готова начать обучение солдат ВСУ.