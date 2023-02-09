WSJ узнала позицию Финляндии по передаче танков Киеву

Финляндия планирует избежать поставок военной техники Украине до своего вступления в НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Финляндия дала понять, что, скорее всего, придержит прямые поставки танков до официального вступления в альянс», – говорится в источнике.

При этом отмечается, что даже после присоединения к альянсу Финляндия смогла бы поставить Украине только «несколько» танков.