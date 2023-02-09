Бельгия объяснила отказ передать Украине истребители

Бельгия активно использует свои истребители и не может передать их Украине. Об этом заявил сегодня премьер-министр Бельгии Александер де Кроо, пишет РИА Новости.

Такое заявление Александер де Кроо сделал перед началом специального саммита ЕС в Брюсселе, на который приехал президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы нуждаемся в своих истребителях. Они активно используются, к примеру, в странах Балтии для охраны воздушного пространства стран НАТО и нашего воздушного пространства. У нас нет возможности отказываться от наших истребителей», - пояснил он.

При этом премьер-министр Бельгии призвал обратить внимание на уже согласованный его страной пакет военной помощи Киеву, который «не стоит недооценивать».

Как сообщил ранее телеканал Sky News, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «ничего не исключает» в вопросе оказания военной поддержки украинской стороне. Накануне состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Сунак подчеркнул, что в настоящее время политики активно обсуждают поставки истребителей Киеву.