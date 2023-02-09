В Киеве исправили заявление о решении вопроса с поставкой истребителей

Вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия может быть решен. Так глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак исправил свое заявление о решенной ситуации с вооружением в Telegram.

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Он отредактировал публикацию. Теперь в ней говорится: «Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен». Хотя ранее Ермак писал:

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже».