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23 минуты назад

В Киеве исправили заявление о решении вопроса с поставкой истребителей

Lenta.ruиещё 11

Вопрос о передаче Украине истребителей и дальнобойного оружия может быть решен. Так глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак исправил свое заявление о решенной ситуации с вооружением в Telegram.

В Киеве исправили заявление о решении вопроса с поставкой истребителей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он отредактировал публикацию. Теперь в ней говорится: «Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины, похоже, может быть решен». Хотя ранее Ермак писал:

«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен. Детали немного позже».

Лондон поставил точку в вопросе передачи Киеву истребителей

Ранее президент Украины на саммите стран Европейского союза (ЕС) заявил о готовности некоторых европейских лидеров передать республике необходимое вооружение, включая самолеты. По словам Зеленского, он собирается поднять вопрос об истребителях в ходе двусторонних контактов с конкретными государствами, названия которых не стал уточнять.

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