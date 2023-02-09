Комбата 2-го Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Фролова ликвидировали российские подразделения под Сватово . Об этом стало известно Telegram -каналу «Военкоры русской весны».

«Вражеская ДРГ выискивала что-то вблизи наших позиций, была засечена и встречена стрелковым и артиллерийским огнем. Противник отступил, оставив одного двухсотого с перебитой бедренной артерией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что раненым оказался подполковник Владимир Викторович Фролов , командир отдельного батальона войсковой части А-4002 2-го Иностранного легиона обороны Украины. Погибший родился в Днепропетровской области, служил в воздушно-десантных войсках и спецназе.

Ранее врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в последнее время наносят точечные удары по больницам региона. Он добавил, что, получив от Запада более совершенное оружие, украинская армия начала обстреливать многолюдные места.