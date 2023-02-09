В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
23 минуты назад

Минобороны заявило о сбитом украинском самолете МиГ-29

Lenta.ruиещё 6

В Донецкой народной республике (ДНР) российские военные сбили украинский самолет. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что самолет МиГ-29 был сбит истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в районе Новопавловки.

До этого российские военные сбили украинский МиГ-29 в Херсонской области — его удалось перехватить в районе села Червоноармейское. Такой же самолет оказался уничтожен в районе Красноармейска в ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Видео,Владимир Путин,Минобороны России,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители