В Швеции не исключают отправку истребителей на Украину

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что не может исключать, что Стокгольм в будущем отправит истребители на Украину. Об этом Кристерссон сообщил по прибытии на саммит Европейского союза, передает агентство ТТ.

«Это довольно сложная балансировка. Я ничего не исключаю, но сейчас этот вопрос не является актуальным для шведской стороны», — сказал шведский премьер.

При этом Кристерссон отметил, что Швеция находится в напряженной ситуации с безопасностью в связи с подачей заявки на членство в НАТО.

Ранее министр по международному сотрудничеству Швеции Юхан Форсель сообщал, что правительство выделило 20 млн крон ($2,13 млн) на укрепление ядерной безопасности Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.