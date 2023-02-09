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1 час назад

Появились кадры удара "Змея Горыныча" по складу боеприпасов ВСУ

Российская Газета

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ при помощи установки разминирования УР-77, более известной как "Змей Горыныч". Кадры точного попадания в замаскированный склад опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Склад с боеприпасами ВСУ находился в районе Белогоровки в ЛНР. Снаряд из УР-77 преодолел несколько километров и попал точно в объект противника. После этого боеприпасы сдетонировали, по окрестностям прокатилась мощная ударная волна.

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Установки разминирования УР-77, прозванные "Змей Горыныч", уже не впервые используются ВС РФ на нанесения ударов по укрепленным объектам противника. В ноябре были опубликованы кадры спаренного удара двух "Змеев Горынычей" разных модификаций по позициям ВСУ.

Установка предназначена для прокладывания коридоров в минных полях, но также используется для уничтожения укреплений противника. При ударе УР-77 выбрасывает детонирующий кабель, начиненный взрывчаткой.

Армия,Видео,Александр Коц,Верховный суд,Минобороны России,
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