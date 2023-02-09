Появились кадры удара "Змея Горыныча" по складу боеприпасов ВСУ

Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ при помощи установки разминирования УР-77, более известной как "Змей Горыныч". Кадры точного попадания в замаскированный склад опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Склад с боеприпасами ВСУ находился в районе Белогоровки в ЛНР. Снаряд из УР-77 преодолел несколько километров и попал точно в объект противника. После этого боеприпасы сдетонировали, по окрестностям прокатилась мощная ударная волна.

Установки разминирования УР-77, прозванные "Змей Горыныч", уже не впервые используются ВС РФ на нанесения ударов по укрепленным объектам противника. В ноябре были опубликованы кадры спаренного удара двух "Змеев Горынычей" разных модификаций по позициям ВСУ.