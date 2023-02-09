В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
17 минут назад

Шольц предостерег НАТО от вовлечения в конфликт на Украине

Lenta.ru

Несмотря на оказание военной помощи Украине, НАТО не должна становиться стороной конфликта с Россией. Такое предостережение высказал немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа».

Шольц предостерег НАТО от вовлечения в конфликт на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что поставки военной техники Украине еще приемлемы. При этом альянс не должен непосредственно участвовать в боевых действиях.

Помимо этого, канцлер ФРГ настоял на том, чтобы страны прекратили соревноваться в боевых танках, подводных лодках и самолетах. Он считает, что все это вредит единому западному миру. «Мы сохраняем и укрепляем сплоченность, предварительно готовя конфиденциальные решения, прежде чем сообщать о них», — указал Шольц, вспоминая про недавнее решение Германии и США о поставке боевых танков Украине.

24 января стало известно, что Германия согласилась отправить в республику танки Leopard 2 в качестве военной помощи. Помимо этого, будут выданы разрешения остальным странам на реэкспорт германской боевой техники. Позднее также стало известно, что немецкие власти одобрили отправку Киеву танков Leopard 1. В частности, речь идет о 178 единицах военной техники из промышленных запасов ФРГ.

В конце января президент США Джо Байден заявил, что американское правительство приняло решение отправить ВСУ 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский лидер добавил, что Abrams чрезвычайно сложны в использовании. Позже также премьер-министр Великобритании принял решение об отправке в республику 14 танков Challenger 2.

Армия,В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители