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1 час назад

В Польше оценили перспективы поставок истребителей F-16 Украине

Мария Иванова

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что решение о поставках боевых самолетов на Украину будет приниматься НАТО; пока соглашения по этому поводу нет, отметил он. Об этом сообщает Corriere della Sera.

В Польше оценили перспективы поставок истребителей F-16 Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Моравецкого, если бы все страны реагировали «с такой же скоростью и решимостью, как Польша», Украина была бы сейчас гораздо сильнее.

Комментируя решение Германии поставить Киеву танки Leopard, Моравецкий заявил, что «лучше поздно, чем никогда».

«Я ценю помощь Германии Украине, но Берлин декларирует больше помощи, чем дает на самом деле. Мы не можем защищать Украину одними заявлениями. Даже если Германия поставит Украине то, что обещает, это все равно будет каплей в море потребностей. Нам нужно ожидать большего от одной из сильнейших европейских стран», - подчеркнул польский премьер.

Отвечая на вопрос, нужно ли поставить истребители F-16 Киеву, Моравецкий заявил, что Украина имеет полную поддержку Польши, в том числе и в долгосрочной перспективе.

«Польша уже поставила Киеву огромное количество военной техники. Что касается истребителей, то решение остается за НАТО. На данный момент никаких договоренностей по этому поводу нет. Однако, как сказал президент Конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, мы не должны ничего исключать, иначе мы только усилим Москву», - подчеркнул Моравецкий.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

После решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов заявил и президент США Джо Байден.

Армия,Матеуш Моравецкий,Олаф Шольц,Вольфганг Ишингер,Джозеф Байден,НАТО,
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