В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

«Нет гребаных самолетов»: британский министр осадил Зеленского

News.ru

Один из членов кабинета министров Великобритании заявил, что у страны нет самолетов, которые можно было бы поставить Киеву, пишет газета inews. Он отметил, что отправка самолетов обойдется бюджету Британии в сотни миллионов фунтов стерлингов.

«Нет гребаных самолетов»: британский министр осадил Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, — заявил политик.

Ранее представители Королевских ВВС Великобритании выразили недовольство подготовкой украинских пилотов в своей стране и обсуждением возможных поставок Киеву истребителей из-за нехватки ресурсов для самих британцев. По данным СМИ, наиболее вероятна отправка на Украину истребителей Typhoon, однако эти самолеты годятся исключительно для подготовки военных и абсолютно непригодны для боевых действий. Что касается предоставления Киеву истребителей F-35, то этот вариант даже не может обсуждаться по причине их секретных технологий, стоимости и сложности обслуживания и логистики.

Глава Минобороны Соединенного Королевства ранее заявил, что Лондон не может определиться, отправлять ли Украине истребители или нет. По его словам, власти страны еще не приняли окончательного решения. Однако он уточнил, что пока правительство считает правильным воздерживаться от этого шага.

Армия,В мире,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители