«Нет гребаных самолетов»: британский министр осадил Зеленского

Один из членов кабинета министров Великобритании заявил, что у страны нет самолетов, которые можно было бы поставить Киеву, пишет газета inews. Он отметил, что отправка самолетов обойдется бюджету Британии в сотни миллионов фунтов стерлингов.

У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить, — заявил политик.

Ранее представители Королевских ВВС Великобритании выразили недовольство подготовкой украинских пилотов в своей стране и обсуждением возможных поставок Киеву истребителей из-за нехватки ресурсов для самих британцев. По данным СМИ, наиболее вероятна отправка на Украину истребителей Typhoon, однако эти самолеты годятся исключительно для подготовки военных и абсолютно непригодны для боевых действий. Что касается предоставления Киеву истребителей F-35, то этот вариант даже не может обсуждаться по причине их секретных технологий, стоимости и сложности обслуживания и логистики.