Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.

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«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин сообщил, что первая группа из двух десятков бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. По словам бизнесмена, среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.