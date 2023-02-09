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1 час назад

ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных

Lenta.ruиещё 13

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» прекратила набор заключенных. Об этом сообщил ее основатель Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале пресс-службы предпринимателя.

ЧВК «Вагнер» прекратила набор заключенных
Фото: 

«Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил бизнесмен.

Ранее Пригожин сообщил, что первая группа из двух десятков бывших заключенных, участвовавших в спецоперации на Украине, завершила полугодовой контракт и получила помилование. По словам бизнесмена, среди этих людей было много тех, кто оказался за решеткой случайно или в силу характера.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что помилование участвующих в спецоперации заключенных соответствует российским законам. Он подчеркнул, что подобные указы могут составляться и подписываться в закрытом режиме, однако вся процедура выполняется в правовом поле.

Армия,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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