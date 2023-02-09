Мобилизация: последние новости на сегодня 9 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 9 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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Нилов предложил закрепить в законе о мобилизации основания для работы призывных комиссий

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В России в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» необходимо добавить обязанность призывных комиссий по мобилизации в своей деятельности руководствоваться рядом юридических норм, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на внесенный в Госдуму проект закона, автором которого выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как ожидается, комиссии по мобилизации будут руководствоваться Конституцией РФ, федеральными законами и федеральными конституционными законами, указами и распоряжениями главы государства, постановлениями и распоряжениями кабмина РФ, приказами и директивами Минобороны РФ и директивами и указаниями российского Генштаба.

Как следует из пояснительной записке, поводом для подготовки такого документа стали решения призывных комиссий по мобилизации отцов как минимум трех детей. Подобные прецеденты говорят об игнорировании порядка предоставления отсрочки от призыва, утвержденного Генштабом.

Чтобы не допустить такие ситуации в будущем, в федеральном законе предлагается закрепить полный перечень норм, которыми должны будут руководствоваться при призыве в ряды Вооруженных Сил России.

Старовойт заявил, что мобилизованные будут охранять границу с Украиной в Курской области

Охраной участка российско-украинской границы в Курской области займется мотострелковый взвод, в состав которого войдут, в том числе мобилизованные военнослужащие из разных субъектов России, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

Он посетил взводно-опорные пункты, оборудованные по всей границе региона с Украиной, до которой шесть километров. По словам губернатора, в ближайшую неделю тут высадится мотострелковый взвод, в составе которого, в том числе - мобилизованные из разных регионов.

Старовойт отметил, что готовность пункта близится к завершению. В нем уже есть отопление, проведено электричество. На днях оборудуют баню и кухню.

Правительство продлило мобилизованным ИП отсрочку платежей за аренду федерального имущества

Кабмин России продлил индивидуальным предпринимателям, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, отсрочку платежей за аренду федерального имущества, сообщается в Теlegram правительства РФ.

Теперь она предоставляется не только на весь срок прохождения службы, но еще и на 90 дней после ее окончания, а также распространяется на все виды федерального имущества. Данная мера также затронет контрактников и добровольцев.

В сообщении отмечаемся, что отсрочка по арендным платежам распространяется на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, в которых один и тот же человек является единственным участником и руководителем компании.