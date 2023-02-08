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1 час назад

В НАТО заявили об активности китайской разведки в Европе

Lenta.ru

КНР активизировала свою разведывательную деятельность в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

В НАТО заявили об активности китайской разведки в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, Североатлантический альянс наблюдает возросшую активность китайской стороны на европейском континенте.

«Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары», — подчеркнул он.

Генсек указал на то, что Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.

5 февраля ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны. Перед уничтожением аэростата американские власти закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности», а к объекту были направлены истребители.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,Пентагон,
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