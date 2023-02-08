В НАТО заявили об активности китайской разведки в Европе

КНР активизировала свою разведывательную деятельность в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс наблюдает возросшую активность китайской стороны на европейском континенте.

«Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары», — подчеркнул он.

Генсек указал на то, что Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.