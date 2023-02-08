Сунак допустил все варианты военной поддержки Украины

Во время пресс-конференции по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Сунак рассказал о возможных поставках истребителей Киеву. По его словам, сейчас политиками активно обсуждается такая возможность. «Прежде всего мы ясно давали понять, мы ясно давали понять долгое время, что, когда дело идет об оказании Украине военной помощи, мы ничего не исключаем», – заявил премьер.