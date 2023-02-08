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15 минут назад

Сунак допустил все варианты военной поддержки Украины

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «ничего не исключает» в вопросе оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Sky News.

Сунак допустил все варианты военной поддержки Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время пресс-конференции по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Сунак рассказал о возможных поставках истребителей Киеву. По его словам, сейчас политиками активно обсуждается такая возможность. «Прежде всего мы ясно давали понять, мы ясно давали понять долгое время, что, когда дело идет об оказании Украине военной помощи, мы ничего не исключаем», – заявил премьер.

Визит Зеленского в Лондон состоялся в резиденции Риши Сунака на Даунинг-стрит. При этом о перспективе передать Украине британские истребители премьер-министр уже заявлял ранее.

Армия,Риши Сунак,Владимир Зеленский,
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